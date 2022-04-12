Орлов раскрыл подробности об уходе Манчини из «Зенита»

Известный комментатор и болельщик «Зенита» Геннадий Орлов рассказал, как Роберто Манчини уходил из команды в 2018 году.

В интервью YouTube-каналу «Такой футбол» Орлов рассказал историю, что в то время, когда «Зенит» лидировал в чемпионате России в октябре появилась новость, что Манчини может возглавить сборную Италии.

Именно с того момента итальянец проникся заботами о национальной команде, а на «Зенит» просто наплевал.

Манчини возглавил «Зенит» в июне 2017 года, а уже 18 мая следующего года он покинул свой пост и стал главным тренером сборной Италии, которую тренирует до сих пор.