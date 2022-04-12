В Госдуме отреагировали на решение CAS отклонить апелляцию со стороны РФС

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала решение CAS отклонить апелляцию РФС о временном снятии запрета российских команд и сборной участоввать в международных соревнованиях.

В интервью Sport24 Журова заявила, что на CAS давят сторонние организации, в том числе политические силы. По ее мнению, даже если Россию допустят к участию на ЧМ-2022, то сборные Польши, Чехии и Швеции просто не выйдут играть.

Однако, Журова считает, что это не вопрос к сборным, на игроков давит внутренняя политика тех стран.

«Поэтому по-другому быть не может. Мы ничего не можем сделать с тем, кто не будет с нами играть.

Есть культура отмены. Россию отменили, но и те, кто нас не признает, тоже должны быть забанены», — сказала Журова.