Бышовец назвал решение CAS отклонить апелляцию РФС нарушением всех спортивных правил

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец назвал пещерным решение CAS (Спортивного арбитражного суда) отклонить апелляцию РФС о снятии запрета на участие российских команд в международных соревнованиях.

В интервью Sport24 Бышовец заявил, что считает решение CAS нарушением всех спортивных и человеческих правил. Специалист подытожил свою речь сказав, что сегодня политику перенесли в футбол и его культуру, таким образом это логическое продолжение бесправия и пещерного мышления.

Россия не выступит на чемпионате мира 2022 года в Катаре из-за того, что ФИФА и УЕФА не допустили российские клубы и национальную сборную к международным соревнованиям.