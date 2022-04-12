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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бышовец назвал решение CAS отклонить апелляцию РФС нарушением всех спортивных правил

12 Апреля 2022 • 21:32 Комментировать

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец назвал пещерным решение CAS (Спортивного арбитражного суда) отклонить апелляцию РФС о снятии запрета на участие российских команд в международных соревнованиях.

В интервью Sport24 Бышовец заявил, что считает решение CAS нарушением всех спортивных и человеческих правил. Специалист подытожил свою речь сказав, что сегодня политику перенесли в футбол и его культуру, таким образом это логическое продолжение бесправия и пещерного мышления.

Россия не выступит на чемпионате мира 2022 года в Катаре из-за того, что ФИФА и УЕФА не допустили российские клубы и национальную сборную к международным соревнованиям.


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Евро-Футбол.Ру,
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