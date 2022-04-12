Стала известна причина, почему CAS отклонил апелляцию РФС

Спортивный арбитражный суд (CAS) объяснил, почему организация не приняла апелляцию со стороны России.

В пояснительной записке сообщается, что это решение принято тем, что все команды (Польша, Чехия и Швеция) отказались играть против сборной России. Известно, что со стороны России исходило такое предложение: сыграть стыки, а потом уже исключить, если Россия квалифицируется в Катар, а ситуация к ноябрю не изменится.

В ФИФА на это ответили, что так «будет нарушен спортивный принцип».

Ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от международных турниров из-за чего сборная России не играла в стыковом турнире к ЧМ-2022.