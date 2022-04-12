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Польский клуб расторг контракт с российским игроком

12 Апреля 2022 • 21:15 Комментировать

Полузащитник Евгений Башкиров больше не является игроком польского «Заглембе», в котором он отыграл последние два года. Соглашение расторгнуто по взаимному согласию, сообщает официальный сайт польского клуба. Впрочем, надо заметить, что контракт в любом случае истекал в июне.

В общей сложности 30-летний футболист сыграл в «Заглембе» в сорока пяти матчах, в которых забил пять голов, а также дважды удачно ассистировал партнерам. В этом же польском клубе выступает и российский хавбек Илья Жигулев, однако насчет его контракта пока что сведений о расторжении нет.

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Евро-Футбол.Ру,
Евгений Башкиров Заглембе
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