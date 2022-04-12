Польский клуб расторг контракт с российским игроком

Полузащитник Евгений Башкиров больше не является игроком польского «Заглембе», в котором он отыграл последние два года. Соглашение расторгнуто по взаимному согласию, сообщает официальный сайт польского клуба. Впрочем, надо заметить, что контракт в любом случае истекал в июне.

В общей сложности 30-летний футболист сыграл в «Заглембе» в сорока пяти матчах, в которых забил пять голов, а также дважды удачно ассистировал партнерам. В этом же польском клубе выступает и российский хавбек Илья Жигулев, однако насчет его контракта пока что сведений о расторжении нет.