Гаджиев — о мотивированной части CAS: «Приняли политическое решение»

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал решение CAS (Спортивного арбитражного суда) отклонить апелляцию Российского футбольного союза на перенос стыковых матчей в рамках отбора к чемпионату мира 2022 года.

В интервью «Чемпионату» Гаджиев заявил, что это решение от CAS было вполне ожидаемым даже после апелляции со стороны РФС. По мнению специалиста, в Спортивном арбитражном суде приняли политическое, а не юридическое решение.

Ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от международных турниров из-за чего сборная России не играла в стыковом турнире к ЧМ-2022.