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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

CAS отклонил апелляцию РФС о переносе стыковых матчей в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года

12 Апреля 2022 • 20:41 Комментировать (1)
Сборная России все-таки не сможет принять участие на чемпионате мира 2022 года.

Стало известно, что CAS (Спортивный арбитражный суд) не принял к рассмотрению апелляцию от РФС (Российского футбольного союза) о переносе стыковых матчей в рамках отбора на ЧМ-2022.

В CAS пояснили отказ тем, что все команды, которые должны были сыграть против России в стыковом турнире отказались играть. Тем самым, если соперникам россиян засчитали бы техническое поражение, тогда целостность соревнований ФИФА была бы серьезно подорвана.

В марте ФИФА и УЕФА отстранили на неопределенный срок российские команды и национальную сборную от международных соревнований.  


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Евро-Футбол.Ру,
РФС Россия Чемпионат Мира-2022 РПЛ
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