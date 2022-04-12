CAS отклонил апелляцию РФС о переносе стыковых матчей в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года

Сборная России все-таки не сможет принять участие на чемпионате мира 2022 года.

Стало известно, что CAS (Спортивный арбитражный суд) не принял к рассмотрению апелляцию от РФС (Российского футбольного союза) о переносе стыковых матчей в рамках отбора на ЧМ-2022.

В CAS пояснили отказ тем, что все команды, которые должны были сыграть против России в стыковом турнире отказались играть. Тем самым, если соперникам россиян засчитали бы техническое поражение, тогда целостность соревнований ФИФА была бы серьезно подорвана.

В марте ФИФА и УЕФА отстранили на неопределенный срок российские команды и национальную сборную от международных соревнований.