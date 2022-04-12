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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колосков — об отклоненной CAS апелляции РФС: «Печально, но надо это признать»

12 Апреля 2022 • 20:14 Комментировать (1)

Почетный президент РФС (Российского футбольного союза) Вячеслав Колосков прокомментировал решение CAS (Спортивного арбитражного суда) отклонить апелляцию о снятии запрета российских команд на участие в международных соревнованиях.

В интервью Sport24 Колосков сказал, что CAS – это самая последняя инстанция, поэтому тут уже ничего не сделаешь и надо принять это решение как должное.

Колосков в очередной раз подчеркнул, что это решение носит политический характер.

В марте ФИФА и УЕФА сообщили о том, что российские команды и национальная сборная отстранены от международных соревнований на неопределенный срок.


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Вячеслав Колосков РПЛ
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