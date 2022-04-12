Самедов прокомментировал интерес «Зенита» к Бакаеву, Баринову и Жемалетдинову

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов высказался об интересе «Зенита» к полузащитнику «красно-белых» Зелимхану Бакаеву и «Локомотива» Рифате Жемалетдинову и Дмитрию Баринову.

В интервью «РБ Спорту» Самедов заявил, что игроки имеют российский паспорт, они качественные футболисты и, почему бы «Зениту» не приобрести их?

На вопрос, смогут ли они выдержать конкуренцию в «Зените», Самедов однозначного ответа не дал. Однако, он уверен в том, что эти футболисты без боя не сдадутся и захотят показать себя с лучшей стороны.

«Зенит» лидирует в чемпионате России, набрав 52 очка после 24 туров. Ближайший преследователь «Динамо» имеет в активе 49 очков.