Агент Гайча опроверг новости о том, что ЦСКА хочет вернуть футболиста из аренды

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч доиграет сезон в испанской «Уэске» и летом вернется в расположение армейского клуба, сообщил агент игрока Матиас Фавано.

«ЦСКА планирует вернуть Адольфо? Первый раз об этом слышу. Пока нет информации по этому поводу», — цитирует агента Sport24.

Напомним, 23-летний Гайч перешел в ЦСКА летом 2020 года. Однако, за все время он сыграл лишь 14 матчей в РПЛ, в которых отметился только одной голевой передачей.

Летом футболист вернется в ЦСКА из «Уэски», за которую выступает на правах аренды. В текущем сезоне в Сегунде аргентинец провел 22 матча, забил 1 мяч и отдал столько же голевых передач.