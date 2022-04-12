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Агент Гайча опроверг новости о том, что ЦСКА хочет вернуть футболиста из аренды

12 Апреля 2022 • 19:41 Комментировать

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч доиграет сезон в испанской «Уэске» и летом вернется в расположение армейского клуба, сообщил агент игрока Матиас Фавано.

«ЦСКА планирует вернуть Адольфо? Первый раз об этом слышу. Пока нет информации по этому поводу», — цитирует агента Sport24.

Напомним, 23-летний Гайч перешел в ЦСКА летом 2020 года. Однако, за все время он сыграл лишь 14 матчей в РПЛ, в которых отметился только одной голевой передачей.

Летом футболист вернется в ЦСКА из «Уэски», за которую выступает на правах аренды. В текущем сезоне в Сегунде аргентинец провел 22 матча, забил 1 мяч и отдал столько же голевых передач.


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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Уэска РПЛ Адольфо Гайч
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