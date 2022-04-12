Новосельцев расторг контракт с «Арсеналом»

Защитник тульского «Арсенала» Иван Новосельцев в ближайшее время станет свободным агентом, об этом сообщил его агент Александр Клюев.

«Иван растрогает контракт с «Арсеналом». В ближайшее время он станет свободным агентом. Причины? Без комментариев», — цитирует Клюева «Спорт-Экспресс».

Ранее мы сообщили, что между президентом команды Гурамом Аджоевым и футболистом произошел конфликт. Вскоре после этого функционер отправил защитника в дубль.

30-летний защитник перешел в «Арсенал» летом 2021 года из «Сочи» свободным агентом. За свою карьеру Новосельцев успел поиграть в «Ростове», «Зените», «Анжи» и «Торпедо». Его трансферная стоимость согласно порталу Transfermarkt оценивается в 1 млн евро.

Тульский «Арсенал» после 24 туров набрал 21 очко и замыкает турнирную таблицу РПЛ.