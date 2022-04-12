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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Президент «Арсенала» Аджоев отстранил Новосельцева от игр за основную команду

12 Апреля 2022 • 18:08 Комментировать

Защитник тульского «Арсенала» отстранен от игр первой команды по решению президента команды Гурама Аджоева.

По данным «РБ Спорт», между президентом клуба Аджоевым и защитником Новосельцевым давно зрел конфликт. Сообщается, что между ними напряженные отношения, которые продолжались с 12 марта, переросли в конфликт.

Помимо 30-летнего Новосельцева в дубль ранее были отправлены Тарас Бурлак и Александр Довбня.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 15 матчах в чемпионате России и отметился одним забитым мячом. «Арсенал» после 24 туров набрал 21 очко и замыкает турнирную таблицу РПЛ.  


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Евро-Футбол.Ру,
Иван Новосельцев Арсенал Тула Гурам Аджоев РПЛ
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