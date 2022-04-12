Президент «Арсенала» Аджоев отстранил Новосельцева от игр за основную команду

Защитник тульского «Арсенала» отстранен от игр первой команды по решению президента команды Гурама Аджоева.

По данным «РБ Спорт», между президентом клуба Аджоевым и защитником Новосельцевым давно зрел конфликт. Сообщается, что между ними напряженные отношения, которые продолжались с 12 марта, переросли в конфликт.

Помимо 30-летнего Новосельцева в дубль ранее были отправлены Тарас Бурлак и Александр Довбня.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 15 матчах в чемпионате России и отметился одним забитым мячом. «Арсенал» после 24 туров набрал 21 очко и замыкает турнирную таблицу РПЛ.