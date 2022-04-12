Гендиректор «Зенита»: Нам интересны не менее 25 российских и иностранных игроков

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал журналистам о трансферных целях питерской команды в летнее межсезонье.

Медведев сказал «Р-Спорт», что он будет комментировать только результат работы на трансферном рынке, а не процесс. Функционер отметил, что фамилии обсуждать с журналистами он не может, но «Зениту» интересны не менее 25 российских и иностранных футболистов.

Напомним, что до этого в прессе появились слухи о том, что «Зенит» хочет летом подписать полузащитников сборной России Дмитрия Баринова, Рифата Жемалетдинова и Зелимхана Бакаева.