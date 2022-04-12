Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гендиректор «Зенита»: Нам интересны не менее 25 российских и иностранных игроков

12 Апреля 2022 • 13:30 Комментировать

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал журналистам о трансферных целях питерской команды в летнее межсезонье.

Медведев сказал «Р-Спорт», что он будет комментировать только результат работы на трансферном рынке, а не процесс. Функционер отметил, что фамилии обсуждать с журналистами он не может, но «Зениту» интересны не менее 25 российских и иностранных футболистов.

Напомним, что до этого в прессе появились слухи о том, что «Зенит» хочет летом подписать полузащитников сборной России Дмитрия Баринова, Рифата Жемалетдинова и Зелимхана Бакаева.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Российская Премьер-Лига Александр Медведев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Апреля
14:02 · Россия. Премьер-лига
Наумов поделился мнением о возвращении Миранчука
13:51 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» — главный претендент на Бакаева
13:35 · Россия. ФНЛ
«Текстильщик» определился с новым главным тренером
13:30 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Зенита»: Нам интересны не менее 25 российских и иностранных игроков
13:23 · Россия. Премьер-лига
Журналист признался, что спровоцировал Божовича на грубость
12:56 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» хочет подписать Баринова, Жемалетдинова и Бакаева 1
12:38 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» подписало контракт с 17-летним игроком
12:31 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: Дзюба находится в депрессии после отъезда Азмуна
12:19 · Россия. Премьер-лига
Убыток «Зенита» в прошлом году сократился на 83%
11:47 · Россия. Премьер-лига
Уткин заявил, что зарабатывает не меньше миллиона рублей в месяц
11:33 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Динамо» не придётся стимулировать «Спартак» на матч с «Зенитом»
11:24 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Думаю, Миранчука могут поставить в оборону»
11:21 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: Главное, чтобы Антон Миранчук побыстрее набрал форму
11:00 · Россия. Премьер-лига
Экс-президент «Локомотива»: Антону Миранчуку будет тяжело влиться в игру
10:39 · Россия. Премьер-лига
Петржела поддержал идею создания Кубка Лиги в России
Все новости
Рекомендуем