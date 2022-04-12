«Зенит» хочет подписать Баринова, Жемалетдинова и Бакаева

Руководство питерского «Зенита» летом планирует подписать сразу трёх футболистов российской сборной.

Как в своём телеграм-канале написал комментатор и журналист Илья Казаков, представители питерской команды заметно активизировались ближе к летнему трансферному окну. «Зенит» планирует подписать полузащитников «Локомотива» Дмитрия Баринова и Рифата Жемалетдинова, а также Зелимхана Бакаева из московского «Спартака». Все три футболиста играют за сборную России.

Напомним, что до этого в прессе уже были слухи о том, что «Зенит» активно интересуется Бариновым.