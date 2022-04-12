«Динамо» подписало контракт с 17-летним игроком

Московское «Динамо» подписало соглашение с 17-летним полузащитником камерунского происхождения Оливье Кенфаком.

Как сообщает пресс-служба «сине-белых», молодой атакующий полузащитник, который может сыграть и на левом фланге, и на правом фланге, подписал с московской командой контракт до лета 2024 года. Кенфак будет выступать за молодёжный состав «Динамо». Стоит отметить, что родители Оливье этнические камерунцы, но его отец уже долгое время живёт и работает в России.

Кенфак уже успел поиграть в контрольных матчах в составе «Динамо-2».