Кавазашвили: Дзюба находится в депрессии после отъезда Азмуна

Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили рассказал журналистам о том, что думает по поводу затянувшейся безголевой серии форварда «Зенита» Артёма Дзюбы.

Кавазашвили сказал Sport24, что связка Дзюбы и Азмуна была самой эффективной в РПЛ, ведь иранец компенсировал слабые места в игре Артема. Экс-голкипер отметил, что Дзюба после отъезда Сердара находится в депрессии и именно по этой причине форвард перестал забивать. Эксперт добавил, что пока Артёму не удалось достичь такого же взаимопонимания с бразильцем Юри Алберто.

Напомним, что в этом сезоне Артём Дзюба провёл в российской лиге 23 матча, в которых забил десять голов и сделал пять ассистов.