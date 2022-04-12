Убыток «Зенита» в прошлом году сократился на 83%

Убыток питерского «Зенита» в прошлом году сократился на солидные 83 процента.

По информации «РБ-Спорт», убыток команды из Санкт-Петербурга за прошлый год составил 401 миллион рублей, что на 83 процента меньше, чем было до этого. Стоит отметить, что выручка «Зенита» выросла на шесть с половиной процента и составила 12,6 миллиарда рублей. Прочие доходы питерского клуба составили почти пять миллиардов рублей.

Напомним, что в прошлом году «Зенит» выиграл чемпионский титул в РПЛ и играл в групповом этапе Лиги чемпионов.