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Уткин заявил, что зарабатывает не меньше миллиона рублей в месяц

12 Апреля 2022 • 11:47 Комментировать

Российский комментатор и журналист Василий Уткин рассказал о том, сколько он зарабатывает в месяц.

Уткин в интервью Sports.ru сказал, что он не бедствует и свободен в принятии решений. Комментатор отметил, что зарабатывает в месяц не меньше миллиона рублей, но к деньгам относится достаточно безразлично и не копит их. Василий добавил, что не собирается особо долго вести активный образ жизни, но ещё лет на десять его точно хватит.

Напомним, что Василий Уткин в 2018 году возобновил свою программу «Футбольный клуб», которая выходит на ютуб-канале комментатора.

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Евро-Футбол.Ру,
Василий Уткин
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