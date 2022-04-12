Уткин заявил, что зарабатывает не меньше миллиона рублей в месяц

Российский комментатор и журналист Василий Уткин рассказал о том, сколько он зарабатывает в месяц.

Уткин в интервью Sports.ru сказал, что он не бедствует и свободен в принятии решений. Комментатор отметил, что зарабатывает в месяц не меньше миллиона рублей, но к деньгам относится достаточно безразлично и не копит их. Василий добавил, что не собирается особо долго вести активный образ жизни, но ещё лет на десять его точно хватит.

Напомним, что Василий Уткин в 2018 году возобновил свою программу «Футбольный клуб», которая выходит на ютуб-канале комментатора.