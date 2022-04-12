Червиченко: «Динамо» не придётся стимулировать «Спартак» на матч с «Зенитом»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил уверенность в том, что «Динамо» не нужно будет стимулировать спартаковцев на матч с «Зенитом».

Червиченко сказал «Спорту день за днём», что если боссы «Динамо» и захотят простимулировать «красно-белых» на матч с «Зенитом», то это произойдёт втихаря. Функционер отметил, что подобная стимуляция будет бессмысленной, ведь «Спартак» и так будет убиваться на поле.

Напомним, что «Спартак» сыграет с «Зенитом» в матче 29-го тура РПЛ. На данный момент питерский клуб лидирует в таблице и опережает «Динамо» на три очка.