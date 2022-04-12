Булыкин: Главное, чтобы Антон Миранчук побыстрее набрал форму

Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин высказался по поводу скорого возвращения полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука после травмы.

Булыкин сказал «Спорт-Экспрессу», что Антону сначала будет тяжело, да и тренерский штаб вряд ли сразу начнёт давать полузащитнику большое количество игрового времени. Дмитрий отметил, что самое главное, чтобы Миранчук побыстрее набрал форму, вошёл в игровой ритм и почувствовал уверенность в своих силах после травмы.

Напомним, что Антон Миранчук пропустил полгода из-за повреждения. В ближайшее время полузащитник должен вернуться на поле.