Экс-президент «Локомотива»: Антону Миранчуку будет тяжело влиться в игру

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов считает, что полузащитнику Антону Миранчуку будет очень тяжело влиться в игру после травмы.

Наумов сказал «Спорт-Экспрессу», что Антон давно не играл и не очень понятно, в каком состоянии он вернётся. Функционер отметил, что Миранчук не сыгран с этим составом, так что ему будет очень тяжело влиться в игру. Экс-президент «железнодорожников» добавил, что с моральной точки зрения возвращение Миранчука должно приободрить команду.

Напомним, что Антон Миранчук в ближайшее время должен вернуться в строй после травмы. В этом сезоне полузащитник провёл в РПЛ четыре матча и отметился одним ассистом.