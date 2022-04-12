Клаудиньо: Я восхищался игрой Аршавина

Бразильский форвард «Зенита» Клаудиньо рассказал журналистам о том, что думает по поводу игры экс-футболиста питерского клуба Андрея Аршавина.

Клаудиньо сказал «Р-Спорт», что смотрел много матчей с Аршавиным, когда полузащитник выступал за лондонский «Арсенал». Бразилец признался, что даже играл за Андрея в футбольном симуляторе. Форвард добавил, что восхищался игрой Аршавина, который мог закрыть любую позицию в атакующей линии.

Клаудиньо отметил, что они с Аршавиным уже несколько раз виделись в «Зените», но не общались из-за языкового барьера.