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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тихонов считает, что тренерам ЦСКА нужно активнее проводить ротацию состава

12 Апреля 2022 • 10:17 Комментировать

Экс-тренер «Крыльев Советов» и «Енисея» Андрей Тихонов рассказал журналистам о том, с чем связаны последние неудачи московского ЦСКА в матчах РПЛ.

Тихонов сказал Betonmobile, что раньше у «армейской» команды была приличная ротация, а в последних матчах ставка делается исключительно на новичков, что не совсем правильно. Экс-тренер «Крыльев Советов» отметил, что если дело не идёт, то тренеры ЦСКА должны проводить ротацию состава и пробовать новые сочетания футболистов.

Напомним, что на данный момент футболисты ЦСКА под руководством Алексея Березуцкого занимают третью строчку в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Российская Премьер-Лига Андрей Тихонов Алексей Березуцкий
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