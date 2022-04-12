Тихонов считает, что тренерам ЦСКА нужно активнее проводить ротацию состава

Экс-тренер «Крыльев Советов» и «Енисея» Андрей Тихонов рассказал журналистам о том, с чем связаны последние неудачи московского ЦСКА в матчах РПЛ.

Тихонов сказал Betonmobile, что раньше у «армейской» команды была приличная ротация, а в последних матчах ставка делается исключительно на новичков, что не совсем правильно. Экс-тренер «Крыльев Советов» отметил, что если дело не идёт, то тренеры ЦСКА должны проводить ротацию состава и пробовать новые сочетания футболистов.

Напомним, что на данный момент футболисты ЦСКА под руководством Алексея Березуцкого занимают третью строчку в таблице.