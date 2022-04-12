Клаудиньо: Я счастлив в Санкт-Петербурге

Бразильский нападающий «Зенита» Клаудиньо в разговоре с журналистами высказался о своих планах на будущее.

Клаудиньо сказал «Р-Спорт», что он не хочет жить будущим, ведь для него куда важнее настоящее. Бразилец отметил, что у него впереди ещё четыре года по контракту с «Зенитом», с которым он хочет выиграть множество трофеев. Форвард добавил, что он счастлив в Санкт-Петербурге и пока не собирается уходить.

Напомним, что в этом сезоне Клаудиньо провёл в российском чемпионате 18 матчей, в которых отметился семью забитыми мячами и тремя ассистами.