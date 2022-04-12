Орлов: У Слуцкого в «Рубине» сейчас настоящий раздрай

Комментатор и журналист Геннадий Орлов рассказал о том, что думает по поводу непростой ситуации в казанском «Рубине».

Орлов сказал ютуб-каналу «Такой футбол», что сейчас у Леонида Слуцкого в команде настоящий раздрай. Комментатор отметил, что в клубе потерян микроклимат, что является упущением главного тренера, который должен быть максимально спокойным и терпеливым, ведь всего его нервы в итоге передаются игрокам.

Напомним, что на данный момент казанская команда под шефством Леонида Слуцкого занимает лишь 12-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.