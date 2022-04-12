Орлов не считает, что ЦСКА выбыл из чемпионской гонки

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу чемпионской гонки в Российской Премьер-лиге в этом сезоне.

Орлов на ютуб-канале «Такой футбол» сказал, что не считает, что московские «армейцы» после нескольких неудачных матчей выбыли из чемпионской гонки. Комментатор отметил, что сейчас в РПЛ идёт настоящее сражение за чемпионство, но явным фаворитом, конечно же, является питерский «Зенит».

Напомним, что подопечные Сергея Семака лидируют в таблице и опережают московское «Динамо» на три очка. ЦСКА же занимает третью строчку.