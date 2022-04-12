Клаудиньо считает, что из Дзюбы мог бы получиться отличный бразилец

Бразильский форвард «Зенита» Клаудиньо рассказал журналистам о том, что думает по поводу своего одноклубника Артёма Дзюбы.

Бразилец сказал «Р-Спорт», что Дзюба, несмотря на свои внушительные габариты, обладает впечатляющей техникой, так что из российского форварда вышел был отличный бразилец. Клаудиньо отметил, что из футболистов «Зенита» по-бразильски красиво и технично также играет защитник Данил Круговой.

Напомним, что в этом сезоне Артём Дзюба провёл в российском чемпионате 23 встречи, в которых забил десять мячей и сделал пять результативных передач.