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Клаудиньо считает, что из Дзюбы мог бы получиться отличный бразилец

12 Апреля 2022 • 09:32 Комментировать

Бразильский форвард «Зенита» Клаудиньо рассказал журналистам о том, что думает по поводу своего одноклубника Артёма Дзюбы.

Бразилец сказал «Р-Спорт», что Дзюба, несмотря на свои внушительные габариты, обладает впечатляющей техникой, так что из российского форварда вышел был отличный бразилец. Клаудиньо отметил, что из футболистов «Зенита» по-бразильски красиво и технично также играет защитник Данил Круговой.

Напомним, что в этом сезоне Артём Дзюба провёл в российском чемпионате 23 встречи, в которых забил десять мячей и сделал пять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Российская Премьер-Лига Артём Дзюба Клаудиньо
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