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Уткин сравнил «Спартак» со столетним стариком с деменцией

12 Апреля 2022 • 08:48 Комментировать

Известный комментатор и журналист Василий Уткин на своём ютуб-канале высказался по поводу столетия московского «Спартака».

Уткин сказал, что спартаковцы сейчас поставили себя в сложную ситуацию. Комментатор отметил, что если пышно отметить столетие, то все будут говорить о том, что это пир во время чумы, а если не праздновать, то тогда всё это было бессмысленно затевать. Василий добавил, что сейчас «Спартак» можно сравнить со столетним стариком, у которого деменция

Напомним, что на данный момент «красно-белые» под шефством Паоло Ваноли занимают девятую строчку в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Василий Уткин Российская Премьер-Лига
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