Уткин сравнил «Спартак» со столетним стариком с деменцией

Известный комментатор и журналист Василий Уткин на своём ютуб-канале высказался по поводу столетия московского «Спартака».

Уткин сказал, что спартаковцы сейчас поставили себя в сложную ситуацию. Комментатор отметил, что если пышно отметить столетие, то все будут говорить о том, что это пир во время чумы, а если не праздновать, то тогда всё это было бессмысленно затевать. Василий добавил, что сейчас «Спартак» можно сравнить со столетним стариком, у которого деменция

Напомним, что на данный момент «красно-белые» под шефством Паоло Ваноли занимают девятую строчку в таблице.