Игонин: Высказывания Слуцкого - это неумение держать удар

Экс-игрок «Зенита» Алексей Игонин высказался по поводу наставника казанского «Рубина» Леонида Слуцкого.

Игонин сказал ютуб-каналу «Такой футбол», что Слуцкий явно не справляется со своими обязанностями в казанской команде. Экс-игрок отметил, что высказывания тренера в адрес арбитров показывают то, что он не умеет держать удар и является слабым человеком. Алексей добавил, что трудно представить, чтобы десять лет назад Слуцкий вёл себя подобным образом.

Напомним, что на данный момент «Рубин» занимает лишь 12-ю строчку в турнирной таблице.