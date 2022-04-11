Капелло: «Дзюба смог бы заиграть в Серии А»

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал ситуацию Артема Дзюбы в «Зените». Специалист дал понять, что россиянин может заиграть в Италии.

«Думаю, Артем Дзюба смог бы заиграть в Серии А, если покинет «Зенит» будущим летом. Также я очень доволен, что Александр Кокорин все-таки сыграл важные для него 10 минут за «Фиорентину» в последнем матче» — сказал Капелло изданию «РБ Спорт».

«Зенит» и Дзюба до сих пор не договорились о подписании нового контракта, поэтому летом Артем станет свободным агентом.