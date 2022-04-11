Билялетдинов: «Рубину» будет легче сыграть со «Спартаком», нежели против «Уфы» и «Урала»

Экс-тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался относительного будущего матча 25-го тура РПЛ со «Спартаком».

«У «Спартака» сложная ситуация. Ни одному специалисту не удалось поймать необходимый тактический рисунок игры за последние несколько лет. Причина, скорее всего, в постоянных разногласиях и перестановках селекционного отдела. Одни не довели начатое до конца, пришли следующие и все разрушили» — сказал Билялетдинов изданию «Татар-информ».

Экс-тренер «Рубина» ясно дал понять, что постоянные разногласия с изменениями привели к сложным последствиям, которые болельщики могут увидеть сегодня на поле.