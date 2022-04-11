Агент Маслова высказался о восстановлении футболиста после травмы

Герман Ткаченко, агент защитника московского «Спартака» Павла Маслова, прокомментировал процесс восстановления игрока.

«У Паши сверхсложная травма и непростая ситуация. Нужно признать, что финские специалисты, которые принялись работать с его повреждением, большие молодцы. Сегодня важно, чтобы общая обстановка не коснулась вопросов медицины. Сейчас мы ожидаем конкретного ответа относительно последнего МРТ. Маслову понадобится время, чтобы полноценно восстановиться» — сказал Ткаченко изданию «Чемпионат».