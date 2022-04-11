Юри Алберто высказался о бразильской диаспоре в «Зените»

Нападающий «Зенита» Юри Алберто прокомментировал наличие бразильской диаспоры в составе своего клуба.

«В «Зените» сегодня 5 бразильцев. Это помогает мне или нет? Однозначно. Парни помогают решать в первую очередь бытовые вопросы. Адаптация в таком случае существенно ускоряется. Хотел бы поблагодарить их за этот прием» — сказал форвард изданию «Чемпионат».

Также бразилец добавил, что атмосфера в раздевалке «Зенита» помогает всем и каждому. Бразильцы общаются не только между собой, но и поддерживают отношения со всеми одноклубниками.