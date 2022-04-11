Юри Алберто о погоде в России: «Друзей и родителей пугает снег, который показываю им»

Нападающий «Зенита» Юри Алберто прокомментировал ситуацию относительно своей адаптации в России.

«Чувствую, что постепенно адаптируюсь к России? Естественно. Местный климат был чужд для меня в первое время. Тренировочный процесс в зимнее время давался нелегко. Приходилось серьёзно утепляться. Сегодня постепенно привыкаю. Дискомфорт отсутствует.

Родственники и друзья поддерживают меня. Он знают, что в «Зените» я чувствую себя превосходно. Друзей и родственников пугает снег за окном, который я им показываю» — сказал Юри Алберто изданию «Чемпионат».