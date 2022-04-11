Щетинин заявил, что хотел бы остаться в «Ростове»

Молодой полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин рассказал журналистам, что хотел бы остаться в ростовской команде.

Щетинин сказал «РБ-Спорт», что если руководство «Ростова» всё же решит его выкупить, то он будет счастлив остаться. Кирилл отметил, что ему очень нравится играть в ростовской команде и работать с Валерием Карпиным. Полузащитник добавил, что у «Ростова» очень классные болельщики.

Напомним, что права на Щетинина принадлежат питерскому «Зениту». За «Ростов» в этом сезоне Кирилл провёл в РПЛ семь матчей и отметился двумя забитыми мячами.