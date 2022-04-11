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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Червиченко: С таким составом «Спартак» должен бороться за тройку

11 Апреля 2022 • 13:13 Комментировать

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с журналистами заявил, что «красно-белые» с таким составом должны бороться за тройку сильнейших.

Червиченко сказал «Р-Спорт», что спартаковцы точно не будут с таким составом бороться за выживание. Экс-президент «красно-белых» отметил, что с такими футболистами «Спартак» точно должен быть в тройке или хотя бы бороться за нее, а не на 22 очка отставать от лидера и плестись в середине таблицы.

Напомним, что на данный момент футболисты «Спартака» занимают лишь девятую позицию в турнирной таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Российская Премьер-Лига Андрей Червиченко
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