Защитник «Спартака» Маслов не сыграет в этом сезоне

Молодой российский защитник московского «Спартака» Павел Маслов всё же не выйдет на поле в этом сезоне.

По информации «Спорт-Экспресса», восстановление 21-летнего футболиста после травмы затянулось, так что выйти на поле в этом сезоне Павел всё же не сможет. Напомним, что Маслов получил травму ещё в мае прошлого года, а летом у игрока случился рецидив, после чего он вынужден был перенести операцию.

Напомним, что в сезоне 20/21 Павел Маслов провёл в российском чемпионате в составе «Спартака» 25 матчей.