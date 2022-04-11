Экс-игрок «Спартака» Булатов: «Зенит» должен продлить контракт с Дзюбой

Бывший игрок и тренер московского «Спартака» Виктор Булатов объяснил журналистам причины, по которым «Зенит» должен продлить контракт с форвардом Артёмом Дзюбой.

Булатов сказал «Спорт-Экспрессу», что Дзюбе в еврокубках уже сложно проявить себя, но в РПЛ форвард по-прежнему может приносить пользу. Виктор отметил, что Артём может продавить защитников, может забить сам или сделать хорошую передачу партнёру, так что с Дзюбой нужно будет продлить контракт.

Напомним, что в этом сезоне Артём Дзюба провёл в РПЛ 23 матча, в которых забил десять голов и сделал пять ассистов.