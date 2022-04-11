Юри Алберто рассказал, почему улетел из России во время паузы на матчи сборных

Бразильский нападающий «Зенита» Юри Алберто рассказал журналистам о том, почему покинул Россию во время паузы на матчи сборных.

Алберто сказал «Чемпионату», что очень соскучился по своей дочке Иссе и очень хотел её увидеть. Форвард отметил, что также решал вопросы по поводу её документов, но зато теперь Исса однажды сможет приехать и навестить его в России. Бразилец добавил, что каждый день созванивается с дочкой.

Напомним, что в этом сезоне Юри Алберто провёл в российском чемпионате шесть поединков и отметился тремя забитыми мячами.