«Урал» опроверг слухи об отставке Шалимова

Пресс-служба екатеринбургского «Урала» опровергла слухи об отставке главного тренера команды Игоря Шалимова.

Как сообщает телеграм-канал «шмелей», команда из Екатеринбурга официально опровергает все слухи об отставке Шалимова, который продолжит работать с «Уралом». Руководство клуба доверяет специалисту и верит, что он поможет команде сохранить прописку в элитном дивизионе.

Напомним, что до этого в прессе появились слухи о том, что «Урал» после поражения от «Крыльев Советов» уволит Шалимова. Президент «Урала» Григорий Иванов назвал эту информацию полной ерундой.