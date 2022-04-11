Бакаев хочет остаться в «Спартаке»

Российский полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал журналистам о том, что очень хотел бы остаться в московской команде.

Бакаев сказал «РБ-Спорт», что спартаковцы показали очень хорошую игру в матче с тульским «Арсеналом». Полузащитник отметил, что если «красно-белые» будут так играть и дальше, то никакие судьи не помешают побеждать. Зелимхан добавил, что очень хочет остаться в «Спартаке» и подписать со столичной командой новое соглашение.

Напомним, что в этом сезоне Зелимхан Бакаев провёл в российском чемпионате 20 матчей и отметился четырьмя ассистами.