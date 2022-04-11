Масалитин: До золота ЦСКА ещё очень далеко

Известный экс-футболист Валерий Масалитин высказался по поводу шансов московских «армейцев» на чемпионский титул.

Масалитин сказал «Спорт-Экспрессу», что ещё недавно многие говорили о том, что ЦСКА может побороться за титул, но по последним двум матчам стало понятно, что «армейцам» ещё очень далеко до золотых медалей. Экс-игрок отметил, что у ЦСКА есть перекос на атаку, а в обороне у столичного клуба большие проблемы, так что в игре просто нет баланса.

Напомним, что подопечные Алексея Березуцкого занимают третью строчку в турнирной таблице.