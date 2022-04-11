Колосков назвал Карпина одним из лучших тренеров в России

Экс-президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с журналистами очень высоко оценил работу Валерия Карпина в «Ростове».

Колосков сказал «Спорт-Экспрессу», что после нескольких матчей сложно делать какие-то выводы, но при Карпине «Ростов» точно стал играть лучше. Почётный президент РФС отметил, что Карпин является одним из лучших тренеров России и не зря работает в сборной. Колосков добавил, что специалист сумел в короткие сроки донести свои требования до футболистов.

Напомним, что на данный момент ростовская команда под руководством Карпина занимает десятую строчку в таблице.