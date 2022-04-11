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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин считает, что спортивный принцип в РПЛ нарушен

11 Апреля 2022 • 08:23 Комментировать

Наставник «Ростова» Валерий Карпин в разговоре с журналистами заявил, что спортивный принцип в РПЛ в этом сезоне полностью нарушен.

Карпин сказал «Спорт-Экспрессу», что спортивный принцип в российском чемпионате нарушен абсолютно во всем. Тренер «Ростова» отметил, что у некоторых команд основные футболисты уехали из страны, а у ряда других клубов игроки остались, так что про спортивный принцип можно забыть.

Напомним, что «Ростов» под руководством Карпина на данный момент занимает десятую строчку в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Российская Премьер-Лига
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