Джикия: Давайте не будем говорить о зоне вылета, когда это касается «Спартака»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался по поводу возможного вылета московской команды в ФНЛ в этом сезоне.

Джикия сказал «Матч ТВ», что для него важно занять как можно более высокое место в турнирной таблице. Георгий отметил, что даже не допускает возможности вылета «красно-белых» в подэлитный дивизион. Защитник добавил, что вообще не нужно говорить о зоны вылета, когда это касается «Спартака».

Напомним, что на данный момент спартаковцы под шефством Паоло Ваноли занимают девятую строчку в таблице РПЛ.