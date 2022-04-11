Шалимов: Не все игроки понимают, в какой ситуации находится «Урал»

Наставник «Урала» Игорь Шалимов в разговоре с журналистами высказался по поводу борьбы за выживание в этом сезоне.

Шалимов сказал, что команда из Екатеринбурга всё никак не может найти стабильность, что приводит вот к таким плачевным результатам. Тренер «Урала» отметил, что сейчас команда находится в ситуации, в которой мало кто из игроков был. Игорь добавил, что в каждой игре нужно биться и сражаться за очки, но многие этого не понимают.

Напомним, что на данный момент футболисты «Урала» занимают лишь 14-ю строчку в турнирной таблице.