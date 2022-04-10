Президент «Урала» прокомментировал слухи о возможной отставке Шалимова

Григорий Иванов, президент «Урала», высказался по поводу слухов о возможной отставке Игоря Шалимова, главного тренера клуба.

Шалимов возглавил клуб в августе прошлого года, однако пока что успехи «Урала» скромны - клуб пребывает в зоне борьбы за место в высшей лиге. Тем не менее, увольнение Шалимова не значится в планах руководства клуба, заверил Иванов.

- Слухи об увольнении Шалимова — это ерунда в чистом виде. Никто не будет увольнять Шалимова. Такие решения не принимаются на эмоциях, - цитирует Иванова Sport24.