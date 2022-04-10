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Президент «Урала» прокомментировал слухи о возможной отставке Шалимова

10 Апреля 2022 • 23:10 Комментировать
Урал
0:1
Крылья Советов
окончен

Григорий Иванов, президент «Урала», высказался по поводу слухов о возможной отставке Игоря Шалимова, главного тренера клуба.

Шалимов возглавил клуб в августе прошлого года, однако пока что успехи «Урала» скромны - клуб пребывает в зоне борьбы за место в высшей лиге. Тем не менее, увольнение Шалимова не значится в планах руководства клуба, заверил Иванов.

- Слухи об увольнении Шалимова — это ерунда в чистом виде. Никто не будет увольнять Шалимова. Такие решения не принимаются на эмоциях, - цитирует Иванова Sport24.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Григорий Иванов
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