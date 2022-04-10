Ваноли рассказал о состоянии здоровья Бакаева и Промеса

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли рассказал о характере травм у игроков команды Квинси Промеса и Зелимхана Бакаева.

«У Промеса на неделе была травма с голеностопном. Это старая травма. Если говорить о Бакаеве, то у него Рамадан и он простудился после матча с «Локомотивом». Также на неделе он почувствовал боль в колене», — сказал Ваноли журналистам.

«Спартак» после этой победы набрал 30 очков и оторвался от зоны вылета на шесть очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» с 21 очком располагается на дне турнирной таблице.

В следующем туре «Спартак» на «Открытие Арене» примет «Рубин», «Арсенал» на своем поле сыграет против «Ростова».