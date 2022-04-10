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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ваноли рассказал о состоянии здоровья Бакаева и Промеса

10 Апреля 2022 • 19:23 Комментировать
Спартак Москва
3:0
Арсенал Тула
окончен

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли рассказал о характере травм у игроков команды Квинси Промеса и Зелимхана Бакаева.

«У Промеса на неделе была травма с голеностопном. Это старая травма. Если говорить о Бакаеве, то у него Рамадан и он простудился после матча с «Локомотивом». Также на неделе он почувствовал боль в колене», — сказал Ваноли журналистам.

«Спартак» после этой победы набрал 30 очков и оторвался от зоны вылета на шесть очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» с 21 очком располагается на дне турнирной таблице.

В следующем туре «Спартак» на «Открытие Арене» примет «Рубин», «Арсенал» на своем поле сыграет против «Ростова». 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва РПЛ Зелимхан Бакаев Куинси Промес Паоло Ваноли
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