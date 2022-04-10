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Кассьерра бахнул через себя, Агаларов забил ВАР-пенальти: «Сочи» взял традиционно непростые три очка в Уфе

10 Апреля 2022 • 15:55 Комментировать
Уфа
1:2
Сочи
окончен

Для «Уфы» это был этап борьбы за выживание, для «Сочи» – за место в топ-5.

Протокол игры  
Уфа 1:2Сочи
  11'Касьерра Матео (0:1)
  51'Юсупов Артур (0:2)
(1:2) Агаларов Гамид81'   
Беленов АлександрПлиев КонстантинНикитин Алексей  58' (Емельянов Данила (  58') Журавлёв ЮрийКабутов Дмитрий  76' (Голубев Артём (  76') Иванов Олег  58' (Касинтура Эгаш (  58'   72') Фищенко РусланЙокич БоянКротов Вячеслав  58' (Камилов Владислав (  58') Ортис Дилан  73' (Саплинов Александр (  73') Агаларов Гамид
Запасные: Сухов АлександрУрунов ОстонМилетич НеманьяЧичкан АнтонБотака-Иобома Эрвинг
Джанаев СосланДркушич Ваня   40'  47' (Прохин Данила (  47') РодригаоЮрганов ИгорьЗаика Кирилл  73' (Маргасов Тимофей (  73') Цаллагов ИбрагимНобоа КристианМакарчук АртёмМелкадзе Георгий  46' (Бурмистров Никита (  46') Юсупов АртурКасьерра Матео
Запасные: Терехов СергейЖоаозиньо РамосАнгбан ВикторьенЗаболотный НиколайВоробьёв Дмитрий ДмитриевичАдамов ДенисПопов Ивелин
10 апреля. Стадион "BetBoom Арена" (Уфа).

Матчи «Уфы» против «Сочи» в столице Башкирии всегда оказываются довольно упорными. В 2019 году была ничья 1:1, в 2020-м – тоже, а в качельной игре 2021-го чашу весов в свою сторону склонили всё-таки обладавшие более высоким статусом черноморцы – 3:2. «Сочи» и сейчас котируются выше «Уфы», в отличие от того, что было два с половиной года назад, когда было наоборот. Пока нет предпосылок, что в новом сезоне российские команды смогут участвовать в международных турнирах, поэтому еврокубковой зоны в таблице РПЛ не существует, но «барсы» всё равно хотят выступить не хуже, чем в прошлом сезоне, то есть занять как минимум пятое место. Расслабляться в связи с этим им нельзя, потому что «Локомотив» вышел на победные рельсы, да и «Краснодар» вспомнил, как можно выигрывать. Ну а забота «Уфы» более приземлённая – не вылететь.

Первый тайм получился не особо презентабельным, а залогом промежуточного победного счёта в пользу сочинцев стала точность нанесённых ударов. В составе хозяев наиболее выделялся в атаке Ортис, который старался, но этого было мало. На шестой минуте он пробил с приличной дистанции из-под Юрганова – выше створа. На 19-й Дилан ударил головой правее створа после навеса справа же от Кротова. Ближе к получасу игры чуть не привёз гол в свои ворота Джанаев, вышедший из своих ворот и махнувший мимо мяча, но его вовремя подстраховал Родригао. Ну а «Сочи», больше владевшего инициативой, на одиннадцатой минуте красивым голом вывел вперёд Кассьерра. Нобоа влез в чужую штрафную по правой стороне и недлинно навесил на линию вратарской. Касьерра первым касанием приземлил мяч, а вторым через себя отправил его в створ. Беленов отразил этот выстрел из-за ленточки, когда было уже поздно (0:1).

В начале второго тайма, чтобы не обострять ситуацию с возможным сравнением счёта, «Сочи» быстро увеличил цифру на табло возле своего названия. Нобоа вновь принял участие в голевой атаке – не стареет душой ветеран. Низовая проникающая передача Кристиана, рикошет, и мяч приходит к Бурмистрову, вышедшему на поле в перерыве. Никита, который реализует далеко не все моменты, которые у него возникают, не отличился и на этот раз, пробив в находившегося перед ним Беленова. Однако Юсупов на подборе не растерялся, подработал себе мяч и отправил его в цель по назначению (0:2). На 69-й минуте Макарчук после хитрого паса Касьерры вышел на оперативное пространство и то ли пробил, то ли прострелил из зоны левого инсайда рядом с дальней штангой. Казалось, давления «Уфы» недостаточно для возрождения интриги, но Макарчук неаккуратно сыграл в своей штрафной, сделав накладку Голубеву, хотя сначала предполагалось, что ВАР рассматривает эпизод с попаданием мяча в руку Юрганова. Судья поставил пенальти после просмотра видеоповтора. Агаларов оказался чёток, пробив с точки в левый угол (1:2). Не сказать, что хозяева были очень близки к восстановлению статуса-кво, но был тревожный удар Камилова мимо со средней дистанции и приход Беленова на заключительный угловой в чужую штрафную. По итогам матча «Сочи» почти догоняет ЦСКА, приближаясь к нему на расстояние одного очка.

Кирилл Иванцов

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окончен Урал 0:1 Крылья Советов 3.05 3.15 2.55
окончен Уфа 1:2 Сочи 4.40 3.35 1.95
Идет 45 минута Спартак Москва 0:0 Арсенал Тула 1.47 4.80 6.60
10.04  19:30 Ростов ... Локомотив Москва 2.75 3.25 2.75
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