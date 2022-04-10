Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Широков поддержал идею провести товарищеский матч сборной России против Ирана

10 Апреля 2022 • 15:00 Комментировать (1)

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков положительно высказался о возможном товарищеском матче между Россией и Ираном.

«Какая разница, с кем играть? Тем более Иран вышел на чемпионат мира. Если проведут такой товарищеский матч, то отлично», — сказал Широков «Спорт-Экспрессу».

Ранее мы сообщили о том, что сборная России может летом сыграть против сборной Ирана в товарищеском матче. Однако, стоит учитывать, что проведение матча нужно согласовать с ФИФА.

Сборная Ирана вышла в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре и попала в группу B, где сыграет с Англией, США и победителем стыкового турнира Уэльс – Шотландия/Украина.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. 


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Роман Широков Сборная Ирана
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Урал 0:1 Крылья Советов 3.05 3.15 2.55
окончен Уфа 1:2 Сочи 4.40 3.35 1.95
Идет 45 минута Спартак Москва 0:0 Арсенал Тула 1.47 4.80 6.60
10.04  19:30 Ростов ... Локомотив Москва 2.75 3.25 2.75
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Апреля
17:36 · Россия. Премьер-лига
За этот толчок «Арсеналу» отменили гол в ворота «Спартака» (видео)
17:30 · Россия. ФНЛ
«Нефтехимик» не смог отобрать очки у «Торпедо»
17:12 · Россия. ФНЛ
Липецкий «Металлург» и «Олимп-Долгопрудный» разошлись миром
17:06 · Россия. Премьер-лига
Безбородов после очередного просмотра ВАР отменил гол «Арсенала»
16:59 · Россия. ФНЛ
«Велес» одержал волевую победу над КАМАЗом
16:51 · Россия. Премьер-лига
Арбитр Безбородов не назначил пенальти в пользу «Спартака» после личного просмотра ВАР
16:12 · Россия. ФНЛ
Лидер ФНЛ «Оренбург» дома уступил «Кубани»
16:11 · Россия. Премьер-лига
Промес и Бакаев не сыграют против «Арсенала»
16:05 · Россия. Премьер-лига
Ваноли объяснил, почему выпустил двух нападающих в матче против «Арсенала»
15:00 · Россия. Премьер-лига
Широков поддержал идею провести товарищеский матч сборной России против Ирана 1
15:00 · Россия. ФНЛ
«Енисей» одолел «Акрон» в матче 32-го тура ФНЛ
14:12 · Россия. ФНЛ
«Томь» одолела дома «Спартак-2» в рамках 32-го тура ФНЛ
14:08 · Россия. Премьер-лига
Сборные России и Ирана рассматривают возможность проведения товарищеского матча в июне
13:50 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Зенита» Радченко: Дзюба не забивает 8 матчей кряду? Ничего страшного
13:29 · Россия. Премьер-лига
Сутормин: В оставшихся матчах сезона все игроки «Зенита» должны выложиться на 200%
Все новости
Рекомендуем