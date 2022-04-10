Широков поддержал идею провести товарищеский матч сборной России против Ирана

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков положительно высказался о возможном товарищеском матче между Россией и Ираном.

«Какая разница, с кем играть? Тем более Иран вышел на чемпионат мира. Если проведут такой товарищеский матч, то отлично», — сказал Широков «Спорт-Экспрессу».

Ранее мы сообщили о том, что сборная России может летом сыграть против сборной Ирана в товарищеском матче. Однако, стоит учитывать, что проведение матча нужно согласовать с ФИФА.

Сборная Ирана вышла в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре и попала в группу B, где сыграет с Англией, США и победителем стыкового турнира Уэльс – Шотландия/Украина.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.